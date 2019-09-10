القبض على شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين بالقاهرة، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، أفادت بقيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه في العديد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه في أحد قضايا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم .

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، وضبطه وأحد معاونيه (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، حال مُزاولتهما لنشاطهما غير المشروع داخل الشقة محل سكن المتحرى عنه، وضُبطا بحوزتهما مبلغ ( 156686 ) مائة وستة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون دولار أمريكي، ومبلغ ( 45350 ) خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي، ومبلغ ( 36385 ) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو أوربي، ومبلغ ( 255 ) مائتان وخمسة وخمسون جنيه إسترليني، ومبلغ ( 527,5 ) خمسمائة وسبعة وعشرون ونصف دينار كويتي، ومبلغ ( 3015 ) ثلاثة آلاف وخمسة عشر درهم إماراتي، ومبلغ ( 2371 ) ألفان وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال قطري، ومبلغ ( 895 ) ثمانمائة وخمسة وتسعون دينار أردني، ومبلغ ( 100 ) مائة دولار كندى ، ومبلغ ( 50 ) خمسين ريال عماني، ومبلغ ( 28250 ) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيه سوداني، ومبلغ ( 900000 ) تسعمائة ألف جنيه مصري .

بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي .

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، امر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .