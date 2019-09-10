الداخلية: ضبط 3 شبكات سرية لتهريب الأموال والعناصر الإخوانية لتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من إجهاض أحد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أنها استطاعت تحديد أسماء عناصر إخوانية هاربة بدولة تركيا، متورطة في إعداد تلك المخططات، وهم: ياسر محمد حلمي زناتي – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد.

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ورصد قطاع الأمن الوطني مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.

وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه، وهي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا، توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد، عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم.. وكذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية.. فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوى خطة تحركهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.