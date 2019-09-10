السيطرة على حريق بفندق شهير في المهندسين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير- فريد قطب ونادر نبيل:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في فندق شهير بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، دون وقوع إصابات.

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تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فندق بدائرة قسم الدقي.

تبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق بمطعم "بوخاريست" أسفل فندق بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون وقوع إصابات، ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدده، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.