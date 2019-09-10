وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئنافية تابعة لمحكمة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا لوزير العدل بإنشاء مأمورية استئنافية تسمى مأمورية استئناف "فوة"، تتبع محكمة استئناف طنطا. وحسب القرار رقم 6109 لسنة 2019، أن المأمورية يكون اختصاصها نظر الدعاوى "دائرتان جزائتيان - دائرتان للقضايا المدنية - دائرتان لقضايا الأسرة" الواردة من مراكز شرطة " فوة ومطوبس ودسوق وقلين". ويقع مقر مأمورية "فوة" التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، في شارع جمال عبد الناصر - مدخل فوة الرئيسي - مركز فوة - محافظة كفر الشيخ، فيما يعمل بتلك القرار اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

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