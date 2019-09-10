محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تصوير- فريد قطب ونادر نبيل: دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية؛ للسيطرة على حريق هائل اندلع في مطعم شهير بمنطقة الدقي، اليوم الثلاثاء. تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم بدائرة قسم الدقي. تبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق بمطعم "بوخاريست" بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق فندق شهير بالمهندسين- (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.