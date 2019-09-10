اللقطات الأولى لحريق فندق شهير بالمهندسين- (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تصوير- فريد قطب يسابق رجال الحماية المدنية بالجيزة الوقت؛ للسيطرة على حريق هائل اندلع في مطعم شهير أسفل فندق بمنطقة المهندسين، التابع لقسم شرطة الدقي. ورصدت عدسة "الخليج 365" اللحظات الأولى لنشوب الحريق، وارتفاع ألسنة اللهب وسط تصاعد كثيف للأدخنة. Advertisements تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم بدائرة قسم الدقي. وبالفحص المبدئي تبين نشوب الحريق بمطعم "بوخاريست" بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبد الحميد، نائب مدير الحماية المدنية.

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