محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق هائل في فندق شهير بمنطقة المهندسين، اليوم الثلاثاء. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم وفندق بدائرة قسم الدقي. دفع اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل بفندق شهير بالمهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.