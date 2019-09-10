ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية و48 حالة قيادة تحت تأثير المخدر في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 7362 مخالفة مرورية متنوعة.

وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ حيث جاءت المخالفات كالآتي: 2312 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و234 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة تسيير وقيادة، و19 مخالفة دراجات نارية مخالفة، و19 مخالفة "موقف عشوائي"، و48 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و26 مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.