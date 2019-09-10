"الأنفاق": 4 أشهر للانتهاء من دراسة "مترو الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد الدكتور عصام والي، رئيس هئية الأنفاق، أن مشروع تحويل قطار أبو قير إلى خط مترو، قيد الدراسة، من خلال مجموعة من المهندسين الاستشاريين تابعين للهيئة.

ويهدف مشروع "مترو اسكندرية" إلى ربط مدينة الإسكندرية بخطوط سير جديدة تمتد من أبوقير شرقا وحتى برج العرب بطول 21 كم ، لتخفيف الزحام المروري .

وأضاف "والي" لمصراوي، الثلاثاء، أن دراسة المشروع تستغرق نحو 4 أشهر، للوقوف نهائيا على المدة الزمنية التي يحتاجها المشروع والجدوى الاقتصادية، والتكلفة المالية، ومن ثم العرض للطرح.

وعن حقيقة وصول عروض من الشركات لتنفيذ المشروع، أكد رئيس الهيئة، أن مصر أصبحت سوقا مفتوحا للاستثمار، وجميع الشركات تريد عمل مشروعات في مصر، وعرض خدماتها، إلا أن الهيئة تختار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع، من حيث التكلفة المالية، ومدة التنفيذ، والجودة النهائية للمشروع.​