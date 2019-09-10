محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمجموعة الوزارية المعنية بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، اليوم، إن الرئيس وجه بالإسراع في تنفيذ منظومة إزالة وإدارة المخلفات، وتطبيق المنظومة وفق أعلى المعايير، بهدف تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس يوجه بالإسراع في تنفيذ منظومة إزالة وإدارة المخلفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.