"العربية للتصنيع" تبحث الخطوات التنفيذية للشراكة مع اتحاد الصناعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس العربية للتصنيع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق من رؤساء الغرف الصناعية ورؤساء المجالس التصديرية لبحث الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل بين بين الهيئة واتحاد الصناعات المصرية.

وحسب بيان، اليوم، تأتي تلك المباحثات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير .

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وأوضح المهندس محمد السويدي، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر وايضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.

وأضاف أن الاتحاد يستهدف ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي بالمنتجات الصناعية والوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة 40%، منوهًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة لتحقيق هذا الهدف وتلبية احتياجات الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية ومعدلات التصدير.

وخلال تفقد وفد اتحاد الصناعات المصرية معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع أشاد"السويدي" بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة ومنها السكة الحديد ومترو الأنفاق ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات.