أخبار مصر | أول رد للبرلمان على قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد للبرلمان على قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت النائية مايسة عطوة، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالشكر للمملكة العربية السعودية وكذلك محكمة القضاء الإداري المصري على قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة، إضافة إلى قيام الحكومة بإنشاء بوابة العمرة المصرية بمجلس الوزراء.

وأكدت عطوة، أن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي والصادر خلال شهر مايو الماضي لم يتم تطبيقه إلى الآن، مُطالبة الحكومة بسرعة تطبيقه، مُضيفة أن العمرة تكسب المصريين روحانيات عظيمة وتجدد الصحوة داخل ضمير ووجدان كل معتمر وتحثه على التفاني والإخلاص في العمل بما يعود بالنفع على المجتمع.

كما أكدت وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار إلغاء رسوم العمرة يعود على المواطنين بالنفع، فأداء مناسك العمرة لدى المواطن المصري من أهم الشعائر الدينية التي يحرص عليها، كما يعود على شركات السياحة لأن القرار سيحفز المواطنين لتكرار العمرة دون تردد أو تفكير.

ومُؤخرًا أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، إلغاء رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودي (533 دولارا)، مؤكدًا أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

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وفرضت السعودية مبلغ 300 ريال رسوم على كل معتمر بجانب 100 ريال رسوم خدمات أرضية تسدد للوكيل، بالاضافة إلى أن الضوابط السعودية الجديدة تضمنت فرض رسوم أخرى تتضمن على الخدمات الأرضية التى يقدمها الوكيل السعودى للمعتمر، وتم تحديد رسوم الخدمات ب 100 ريال للمعتمر، بجانب رسوما مقابل خدمات النقل داخل الأراضي المقدسة للمجموعات التي لا تقل عن 35 فردا بواقع 100 ريال للمعتمر، كما فرضت المملكة رسوما إضافية للمنصات الإلكترونية تقدر من 5 إلى 7.5%.

وكانت السعودية فرضت في 2016 رسوما على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

كما رحبت شركات السياحة المصرية، بقرار المملكة العربية السعودية، بإلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي والصادرة بمرسوم ملكي، لمكرري العمرة خلال 3 سنوات مضت.