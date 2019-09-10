أخبار مصر | حملة موسعة لرفع الإشغالات بالجيزة.. ورفع السيارات المتهالكة بمحيط المدارس.. (صور)

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شهدت محافظة الجيزة نشاطًا ملحوظا فى الجولات الميدانية لرؤساء الأحياء والمراكز، وذلك من خلال التركيز على رفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية الغير متصالح عليها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على التوجيه المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني اليومي وسط المواطنين، لحل مشكلاتهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا أن معيار التقييم هو حل مشكلات المواطنين والتعامل الفوري معها وإزالة المخالفات.