أخبار مصر | حملة موسعة لرفع الإشغالات بالجيزة.. ورفع السيارات المتهالكة بمحيط المدارس.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة موسعة لرفع الإشغالات بالجيزة.. ورفع السيارات المتهالكة بمحيط المدارس.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على التوجيه المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني اليومي وسط المواطنين، لحل مشكلاتهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا أن معيار التقييم هو حل مشكلات المواطنين والتعامل الفوري معها وإزالة المخالفات.
أشار المحافظ أنه يتم عمل تقييم يومى للأداء مؤكدا أنه يتم تنفيذ حملات يوميه لرفع الإشغالات وإزالة التعديات.
وبالمتابعة لأداء الأحياء والمراكز والمدن فقد نفذ حى بولاق الدكرور حملة شاملة لإزالة التعديات وكافة أوجه الإشغال بحرم الطريق الدائرى بنطاق الحي، حيث شملت الحملة إزالة تعديات لمحلات ومقاهى وتجريد الطريق وإزالة المخلفات للتسهيل على حركة المارة والسيارات.
كما قام مركز ومدينة أوسيم بحمله موسعة لرفع الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين بمحيط مزلقان برطس بالمركز، أضافه أنه تم إزالة حالتان مباني مخالفة لم يتم التصالح عليهم بقرية البراجيل بشارع رضوان من طريق الحفرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشهد مركز ومدينة منشأة القناطر خلال المتابعة الدورية لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية تحويل 13 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو غالب للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل مما أسفر عن تقصير فى أداء الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على الوحدة.
كما شهد حي العمرانية رفع السيارات المتهالكة من محيط مدرستي عمر مكرم وطلعت حرب بالكونيسة، وذلك استعدادا لاستقبال الفصل الدراسي الجديد، إضافة إلى قيام رئيس الحى بقيادة حملات نظافة وتجريد بشوارع عز الدين والسوق وترسا والعروبة وحرم الدائري وعبد السميع هلال والإخلاص والعروبة.
كما قام حي بولاق الدكرور برفع الإشغالات والتعديات أمام محطة مترو فيصل وشارع العشرين وطريق كفر طهرمس.