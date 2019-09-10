أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتابع خطط التدريب بـ 38 مركزاً بالمحافظات.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتابع خطط التدريب بـ 38 مركزاً بالمحافظات.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوى العاملة، على أهمية مراكز التدريب المهنية بمختلف مديريات القوي العاملة والبالغة 38 مركز بجميع المحافظات.

وتعهد وزير القوى العاملة، بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مراكز التدريب بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الخطة التي اعدتها الوزارة لتطويرها والاهتمام بها.

وقال إنه سيقوم بنفسه بمتابعة سير وتنفيذ الخطط للوصول إلى أفضل النتائج، مشددا على أهمية التدريب المهني للشباب لما له من دور كبير وفعال في تلبية احتياجات سوق العمل، باعتباره قاعدة الانطلاق نحو مستقبل عمل أفضل.

وفي هذا الإطار قام عبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، بمتابعة أنشطه مراكز التدريب التابعة للمديرية بمحرم بك،والحضرة ومهني شرق، والهانوفيل، علي الطبيعة، وذلك للتأكد من استكمال العملية التدريبية وإزله أي معوقات، حيث يجري التدريب في الأقسام المختلفة لنحو 109 متدربين منهم 68 من الجنسين بقسم التفصيل والخياطة، و15 متدربا بالتبريد والتكًييف، و13 بصيانة الأجهزة المنزلية، ومثلهم بقسم الألوميتال.

وفي ذات السياق نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، في مساعدة 4 مواطنات مصريات في مغادرة المملكة، بعد خلاف بينهم وبين صاحبة العمل، اللاتي كانوا يعملن لديها "مصففة شعر".

وقال المكتب إن ذلك في إطار دورنا للحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانته ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أول بأول.

Advertisements

ومن جانبه أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بحل مشكلة المصريات الأربع مع صاحبة العمل، بعد أن تقدمن في وقت سابق بالتماس يطلبن فيه مساعدتهن في الرجوع إلى أسرهن بأرض الوطن نظرا لتصاعد الخلاف بينهن وبين صاحبة العمل نتيجة المعاملة غير اللائقة، وتخفيض الأجر الشهري لهن، وعملهن أكثر من عشر ساعات دون احتساب للأجر الإضافي، فضلا عن عدم ملائمة السكن للشروط الواجب توافرها فيه.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إنه بالتواصل مع الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة بالرياض للوقوف على أخر تطورات الموقف أفاد أن صاحبة العمل في البداية لم تبدي تعاونا في حل المشكلة، غير أنه ظل يتابع الموقف بصفة مستمرة لإقناعها بعمل خروج نهائي لاثنين من العاملات وغادرن، وظلت الثالثة والرابعة لم تحل مشكلتهما لتعنت صاحبة العمل التي قامت بعمل بلاغ تغيب عن العمل لهما.

وقام الملحق العمالى الدكتور ياسر غازي، بتحريك شكوى ضد صاحبة العمل بمكتب عمل الرياض لإلغاء بلاغ التغيب واستخراج تأشيرات خروج نهائي لهما، إلا أن ظروف العاملة الثالثة الأسرية أجبرها على سرعة المغادرة لمرض ابنتها.

وبناء على رغبتها تم مخاطبة إدارة الأزمات بمكتب العمل وكذلك مخاطبة إدارة الوافدين لعمل خروج نهائي للمواطنة "بصمة مرحل" وغادرت في اليوم نفسه وقد ظلت المتابعة قائمة من مكتب التمثيل العمالي حتى وصول المواطنة الرابعة إلي أرض الوطن.

وقدمن المصريات الأربع جزيل شكرهم لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي، والقنصلية المصرية بالرياض على سرعة التحرك لإنهاء مشكلتهم وعودتهم إلي أسرتهم.

