أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن أسعار ومكاتب استخراج اشتراكات المترو للطلبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن أسعار ومكاتب استخراج اشتراكات المترو للطلبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم وزارة النقل، متمثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قبل بداية العام الدراسي الجديد عدة تسهيلات للطلبة لاستخراج اشتراكات مترو الأنفاق.

أبرز التسهيلات:



- تشغيل كافة مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة لإستخراج إشتراكات الطلبة.



- بيع إستمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة.



- مد ساعات العمل بجميع مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً بما فى ذلك الجمع والعطلات الرسمية.



- فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الإشتراكات سيتم تجميع الإستمارات وتسليم الإشتراكات الجديدة باليوم التالى.



- سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الإستمارات وتسليم الإشتراكات بالمدرسة.



- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية.



- زيادة العملات المعدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.



- تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث. - تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث. أهم مكاتب الاشتركات:



اولا اهم مكاتب استخراج الاشتراكات الربع سنوية مايلي:

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