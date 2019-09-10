أخبار مصر | أبرزهم رضوى الشربيني وياسمين الخطيب.. إعلاميون يحصلون على تصريح لمزاولة المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم رضوى الشربيني وياسمين الخطيب.. إعلاميون يحصلون على تصريح لمزاولة المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن توافد عدد كبير من العاملين في وسائل الإعلام لا يزال جاري على مقر النقابة؛ وذلك لتقنين أوضاعهم، وستنظر لجنة القيد والتصاريح في الطلبات التي تلقتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه من بين المُتقدمين الجدد للحصول على تصريح مزاولة المهنة كل من: "محمود سعد، رضوى الشربيني، ياسمين الخطيب، لمياء فهمي عبدالحميد"، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات القانونية القوية التي تنتهجها النقابة في الفترة الأخيرة، للقضاء على الفوضى الإعلامية.

وكان صرح "سعدة" بأن هناك عددًا كبيرًا من الإعلاميين والإعلاميات تواصلوا مع النقابة خلال الفترة الماضية، من أجل الحصول على تصاريح مزاولة المهنة.

وأكد "سعدة" أن النقابة تفتح أبوابها أمام جميع الإعلاميين من أجل تقنين أوضاعهم.

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وتابع: "من بين الإعلاميين الذين تواصلوا مع النقابة لاستكمال أوراقهم للحصول على تصاريح لمزاولة المهنة، الإعلامية رضوي الشربيني، والإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية منى عبد الغني، موضحًا أنهم لم يحصلوا على تصاريح حتى الآن".

وكانت نقابة الإعلاميين قد أمهلت العاملين بوسائل الإعلام مهلة شهرين لتوفيق أوضاعهم.

وكانت لجنة الشكاوى بالأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، قد أوصت خلال اجتماع 3 سبتمبر الماضي، بحفظ الشكوى المُقدمة من أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، كما أوصت اللجنة بحفظ شكوى أخرى مقدمة من ذات المحامى ضد برنامج هي وبس للإعلامية رضوى الشربيني، ورأت أنه لا توجد أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكويان، كما أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة، ويقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل زوجية.