أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات في عدة محافظات منها قوافل طبية وأخرى معارض لبيع الإدوات المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وافتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، عدة معارض لبيع الزى المدرسي، بأسعار مخفضة بمناطق "المرج، الشرابية، غمرة، الأزبكية، روض الفرج".

كما أقامت أمانة الحزب بالجيزة، عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مختلفة بمنطقتي المريوطية بالهرم وشارع السوق بالوراق.

فيما أقامت أمانة الحزب بالقليوبية، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجوار الموقف القديم بمدينة شبين القناطر.

وبالإسكندرية أقامت أمانة الحزب معرضا لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بمنطقة الحضرة القبلية بحي باب شرق.

وكما أقامت أمانة الحزب بالبحيرة منفذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية البسلقون بمركز كفر الدوار.

وافتتحت أمانة الحزب بمطروح، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بشارع الإسكندرية بمدينة الحمام.

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فيما افتتحت أمانة الحزب بكفر الشيخ، معرضا لبيع الحقائب والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة أمام حديقة الخالدين بجوار محطة القطار بمدينة كفر الشيخ، كما نظمت أمانة الحزب بدمياط، احتفالية لتكريم بعض الأطفال من متحدي الإعاقة بإحدى القاعات الخاصة بمنطقة المبرة بفارسكور، وإقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بمركزى كفر البطيخ وكفر سعد، وتنظم رحلة ترفيهية لبعض الأطفال الأيتام فى مدينة رأس البر تخللها بعض الفقرات الفنية بمشاركة بعض شباب الحزب.

كما نظمت أمانة الحزب بالإسماعيلية قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان بجوار مجلس مدرينة فايد.

وأقامت أمانة الحزب بالسويس، معرضا لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بشارع النيل في الأربعين.

كما افتتحت أمانة الحزب بجنوب سيناء معرضا لبيع السلع التموينية والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بجوار الوحدة المحلية بمدينة دهب، وأقامت أمانة الحزب بالفيوم معرض لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بشارع الجمهورية بمدينة أبشواى.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط، والوادي الجديد معارض لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، ففى بني سويف، بشارع التحرير بمركز ببا، وبجوار مجلس مدينة سمسطا، وفي المنيا بجوار مركز شباب بنى مزار، وفي أسيوط، بشارع بورسعيد بمدينة ديروط، وحي الناصرية بمركز الفتح.

كما نظمت أمانة الحزب بالوادي الجديد معرض لبيع الأدوات المدرسية بجوار سنترال مدينة باريس، وتنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمقر جمعية تنمية المجتمع بمدينة بلاط، كما اقامت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر، احتفالية لتكريم بعض الطلبة المتفوقيندراسيا وحفظة القرآن الكريم بمقر الحزب الرئيسي بمدينة الأقصر بحضور قيادات الحزب.