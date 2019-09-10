مصر | رجال الحماية المدينة يسيطرون على حريق "فندق المهندسين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال الحماية المدينة يسيطرون على حريق "فندق المهندسين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في فندق شهير بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، دون وقوع إصابات.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فندق بدائرة قسم الدقي.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق بمطعم "بوخاريست" أسفل فندق بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية.

وظهرت في الفترة الأخيرة حرائق كثيرة تنوعت أسبابها من ماس كهربائي بالمكيفات وانفجارات أسطوانات الغاز، كما يلعب الإهمال دورا كبيرا في نشوب العديد من الحرائق والحوادث المنزلية ويؤدي إلى كثير من الأخطار على الأرواح والممتلكات.

لذلك تقدم الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، العديد من الإرشادات للوقاية من تلك الحرائق والتي ترصدها "الخليج 365" في السطور التالية وهي:

الغاز الطبيعي:

يجب أن تكون توصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعي جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أي تسرب.

إجراء أعمال صيانة بشكل دوري ومنتظم لجميع توصيلات الغاز الطبيعي بداخل الشقق السكنية حتى لا يحدث أي تسرب.

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عدم تشغيل الآلات الكهربائية داخل الغرفة أو إشعال عود الثقاب أو أي مصدر حراري آخر وهذا من أجل تفادي الانفجار.

إيقاف التسرب فورا بإغلاق حنفية الغاز وقطع التيار الكهربائي

يجب أن تكون أرضية المطبخ غير مفروشة من أجل تجنب سرعة الاشتعال.

الاستعانة بأجهزة الكشف عن تسريبات الغاز المعتمدة والمرخص باستعمالها.

حرائق المكيفات:

يجب أن تتوقف على ساعات متتالية لأن التشغيل المستمر دون توقف يؤدي إلى تحميل زائد على التوصيلات الكهربائية مما يسفر عنه نشوب العديد من الحريق.

يجب إجراء الصيانة المنتظمة لأجهزة التكييف لأن سوء الصيانة والإهمال يودي إلى حوادث اشتعال وكوارث.