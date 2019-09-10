مصر | "المعمل الجنائي" يعاين حريق شقة سكنية في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المعمل الجنائي" يعاين حريق شقة سكنية في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يذكر أن درجات الحرارة تتسبب في اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية بسبب الماس الكهربائي بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية ، ولتفايى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافي حدوث أي حريق.

وتستعرض الخليج 365، أهم الخطوات التي علينا تنفيذها لمنع حرائق الشقق:

-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-قطع التيار الكهربي عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

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-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية أنها مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.