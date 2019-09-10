مصر | "260 ألف جنيه".. عاطل بالغربية ينصب على آخر بزعم تسفيره للخارج

وتبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من ( حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره (260000 مائتان وستون ألف جنيه) مقابل تسفيره لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية ) وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجح رجال مباحث الجيزة في إسقاط أخطر نصاب بالمحافظة، بعد جمعه حوالي 300 مليون جنيه، من المواطنين، وتمكنت القوات من القبض عليه داخل الشركة خاصته، بمنطقة المهندسين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، مفادها تواجد محمد.ط، 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكم قضائي "تبديد، شيكات بدون رصيد، نصب، وغيرهم"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين، لتوظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية، وشراء شقق سكنية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، لضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض عليه وبحوزته طبنجة و3 طلقات نارية، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بما توصلت إليه التحريات، وحيازته للسلاح الناري للدفاع عن نفسه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله باخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.