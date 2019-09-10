شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحر الأحمر» تستعد للمدارس بغسيل السجاد وطلاء الحوائط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بطرق وأشكال مختلفة، استعد مديرو ومعلمو مدارس البحر الأحمر للعام الدراسي الجديد، ففي مدرسة «عثمان بن عفان» الإعدادية المشتركة، برأس غارب، قادت نيفين سمير مديرة المدرسة، المعلمين والعمال لإجراء عمليات تجميل وصيانة المدرسة وحملة نظافة للفصول وغسيل السجاد.

من جانبه، أشاد هشام عواد، مدير إدارة رأس غارب التعليمية، بجهود المديرين والمعلمين والعمال في تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد ليكونوا قدوة للطلاب حيث تم وضع علم جديد لمصر على مدخل المدرسة وارض الطابور.

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وفي القصير، قام رمضان عثمان مدير مدرسة «جمال عبدالناصر»، الاعدادية بمدينة القصير بأعمال تطوعية من حيث الصيانة والتجميل واعمال النظافة للمدرسة استعدادا لتقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وصفي تمير، أحد مدرسي المدرسة، أكد أن مدير المدرسة لم يكلف مديرية التربية والتعليم أي مصروفات لتنفيذ اعمال الصيانة والاصلاحات وكانت من أعماله بالمدرسة إنشاء مدرجات حول الفناء ليجلس الطلاب عليها.

واضاف تميرأن مدير المدرسة يقوم بمهام الصيانة والتطوير وإصلاح المقاعد والتشجير والقيام باعمال السباكة حتي اصبحت مدرسة «جمال عبدالناصر» الاعدادية من افضل مدارس البحر الاحمر وحصل مديرها على تكريم وشهادة تقدير من رئيس المدينة ومدير الادارة التعليمية بالقصير وتم توجيه الشكر من اولياء امور طلاب المدرسة والذين يساهمون في تطوير وصيانة المدرسة .