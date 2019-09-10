شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط المنيا يحتفلون بعيد رأس السنة القبطية بتنيمة «بي شاڤ» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل أقباط مصر بعيد النيروز أو عيد رأس السنة القبطية، وفي بادرة لتلك المناسبة أنتجت كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة ترنيمة تتحدث باللغتين العربية والقبطية القديمة لتحيي بها تراث مصر القبطي، وذلك من خلال بإسم«بي شاڤ» πιɰαɤ «والتي تعني بالعربية» النجاح.

أكد القس يوساب عزت راعي الكنيسة وأستاذ القانون الكنسي بمعهد الكتاب المقدس، أن ‏النيل‏ عند المصريين ا‏أرتبط بأهم الأعياد، ‏لارتباطه‏ ‏بحياة‏ ‏مصر‏ ‏الزراعية‏، لذا جعل الأقباط رأس‏ ‏عامهم‏ ‏الزراعي الفرعوني، ‏رأسا‏ ‏لتقويم‏ ‏جديد‏ ‏أسموه‏ «عصر‏ ‏الشهداء»، ‏حيث‏ ‏استبدلوه‏ ‏من‏ ‏ذكري‏ ‏فيضان‏ ‏النيل‏ لذكري‏ ‏فيضان‏ ‏دماء‏ ‏الشهداء‏ ‏الغزيرة‏ في عهد «دقلدينوس» الإمبراطور الروماني الدموي، الذي‏ ‏تولي‏ ‏الحكم‏ ‏عام‏ 284 ‏ميلادية‏، والذي اضطهد المسيحيين وقتل الملايين أكثرهم من الأقباط، ‏واستمر‏ ‏هذا‏ ‏التقويم‏ ‏القبطي‏، ‏ومايزال‏ الكثيرين يحتفظون ويحفظون هذا التقويم ‏‏ ‏في‏ ‏الريف‏ ‏ومحافظات‏ ‏الصعيد‏ ‏لارتباطه‏ ‏بالزراعة‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏أشهر‏ ‏السنة‏.‏

Advertisements

ولفت القس يوساب أن فريق العمل بدأ العمل لتجهيز هذه الترنيمة منذ شهر يناير الماضي واستمر ما يقرب من تسعة أشهر تقريباً لانجازها حيث استخدم فيها اللغة القبطية التي كانت تستخدم منذ ١٧٣٥ عام تقريباً وهي السنة القبطية، ويوافق أول شهر توت والموافق ١١ سبتمبر حسب التقويم الميلادي من كل عام وهو أول شهور السنة القبطية، وحتي الآن يحتفل الفلاح المصري مسيحي أو مسلم بهذة المناسبة لبداية العام الزراعي له.

وكلمة نيروز جاءت من الكلمة القبطية (ني- يارؤو) وتعني الأنهار، لأن في هذا الوقت من السنة هو ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل، سبب الحياة في مصر، وعندما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف ال«سي» للاعراب كعادتهم فأصبحت «نيروس» فظنها العرب كلمة نيروز الفارسية، أما عن «ال نوروز أو النيروز الفارسية» فتعني اليوم الجديد (ني = جديد، روز= يوم) وهو عيد الربيع عند الفرس ومنه جاء الخلط من العرب.

يذكر أن ترنيمة «بي شاف» كلمات مينا خيري لحن سيلفيا مكرم وتوزيع موسيقي أمجد صموئيل وتصوير بيشوى جورج ومونتاج عمانوئيل نبيل وترجمة قبطية الدكتور ريمون رشدي وأداء صوتي كورال فريق «بي مينريت» وتتحدث عن معونة الله للإنسان لنجاح طريق حياته ويختلط بالكلمات العربي مع القبطي حتي يستطيع كل من يسمعها فهمها بسهولة.

احتفالات رأس السنة القبطية بالمنيا

احتفالات رأس السنة القبطية بالمنيا