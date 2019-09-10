شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بوضع حجر أساس مستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس، كما قام بافتتاح وحدة التعقيم المركزي وعيادة الامتياز الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان، ونواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية، وعدد من الشخصيات العامة.

وأشار الوزير إلى دور جامعة عين شمس المتميز في توفير منظومة صحية عالية الجودة، حيث تقدم مستشفيات الجامعة خدمة متميزة ليس فقط على مستوى أعضاء هيئة التدريس ولكن على مستوى الخدمات أيضا، مشيدا بما تمتلكه مستشفى طب الأسنان من إمكانيات طبية متقدمة وكوادر بشرية على أعلى مستوى من المهارة والتدريب.

ولفت «عبدالغفار» إلى تقدم الجامعات المصرية في العديد من القطاعات كالزراعة والصيدلة والهندسة، مشيراً إلى تقدم الجامعات المصرية في مجال طب الأسنان في التصنيفات العالمية للجامعات.

يذكر أن مستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس تتكون من بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة على مساحة مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع تقريباً، وتقدم الرعاية الصحية لمرضى الأسنان، ومصابي حوادث الطرق الذين يعانون من كسور في الوجه والفكين، وكذلك مرضى أورام الفك والجراحات التعويضية والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تقدم المستشفى أيضاً خطوات علاجية متقدمة لزراعة الأسنان، وإعادة تأهيل الفم والأسنان لمرضى الشفة الأرنبية وشق الحلق.

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كما تضم المستشفي عدد (١٠٠) وحدة أسنان، وتستوعي عدد (٣٠) مريض داخلي (مقيم)، و(٤) غرف عمليات صغيرة، و(٣) غرف عمليات كبرى، و(٣) غرف إفاقة، ووحدة عناية مركزة، وعيادات خارجية لمرضى الأسنان (أطفال- كبار) تعمل فترة صباحية ومسائية، بالإضافة إلى قسم للطوارئ يعمل طوال الـ 24 ساعة، وتشمل المستشفى أيضا مركز طب الأسنان الرقمي للتركيبات والحشوات، ومركز الإشاعة الرقمية، ومركز لزراعة الأسنان، وإعادة تأهيل الفم والأسنان، ومركز لجراحات الفم والوجه والفكين، ومركز لعلاج تشوهات الفكين، ووحدة تعقيم مركزي.

ومن المقرر أن تستغرق الفترة الزمنية للانتهاء من المستشفى ما بين عام ونصف إلى عامين مع توافر الموارد المالية التي تقدر بحوالي ٢٥٠ مليون جنيه للمباني، بالإضافة إلى حوالي ٢٠٠ مليون جنيه للتجهيزات كتكلفة مبدئية.

كما قام «عبدالغفار» بافتتاح عيادة الامتياز الجديدة، والتي من المخطط أن تتضمن عدد 25 ماكينة ملحق بها كل من غرف الأشعة، وغرف التمريض، على أن تعمل تلك الغرف على خدمة طلاب وطالبات الامتياز في الكلية، هذا بالإضافة إلى خدمة كل من طلاب وطالبات الامتياز داخل كليات طب الأسنان في الجامعات الأخرى.

وافتتح الوزير أيضاً وحدة التعقيم المركزي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، حيث تم العمل على إنشائها وفقًا لأدق وأحدث المعايير والمواصفات العالمية، كما تعد تلك الوحدة واحدة من أهم إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحتوي الوحدة على 2 مغسلة سعة الواحدة 200 لتر، ووحدة تكييف خاصة مزودة بفلاتر بكتيرية، وتعمل وحدة التعقيم المكونة من غرفتين على إتمام عملية التعقيم لكافة الأدوات التي يستخدمها الطلاب خلال ساعة واحدة، وتخدم الوحدة 2500 طالب بمختلف المراحل.