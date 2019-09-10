شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء لرفض نقل الآثار الأساسية من متحف السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، مذكرة عاجلة رسمية إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بـ«ضرورة الحفاظ على متحف السويس الاثري وعدم نقل القطع الاثارية الاساسية وتفريغه من أهم معالمه».

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وأضاف النائب في مذكرته، التي أرسلها، الثلاثاء، أنه «فوجئنا بمحافظة السويس صباح اليوم بوصول خطاب رسمي من وزارة الاثار إلى متحف السويس الاثري يفيد بنقل اهم القطع الاثارية الاساسية والقائم عليها متحف السويس ومن بينها قطع نادرة تحكي تاريخ السويس لنقلها للمتحف الكبير بالقاهرة وهو ما يعني ان متحف السويس سيكون بلا أي قيمه بتفريغه من القطع الاساسية وتجاهل للسويس ومتحفها، الذي صرف عليه أكثر من 68 مليون جنيه لإنشائه وافتتاحه وهو كان مطلب شعبي لأبناء السويس».

تابع النائب: «الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحن مع افتتاح المتحف الكبير وتطويره ومده بالآثار دون الإضرار بالمتاحف الأخرى على مستوي الجمهورية خاصة متحف السويس الذي انتظرته ابناء السويس لأكثر من 20 سنة حتي افتتاحه».

كشف النائب عن أن «مخزن متحف السويس يوجد به قطع اثارية غير معروضه ويمكن الاستفادة بها بالمتحف الكبير دون الاضرار بمتحف السويس وقيمته بتفريغه من القطع الأثرية الأساسية القائم عليها. واختتم النائب مذكرته قائلًا: «أخيرًا.. نأمل من سيادتكم التدخل العاجل حافظا على تاريخ السويس ومتحفه الذي أصبح ضمن أهم معالم السويس».