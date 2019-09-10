شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوت الهواء الحادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وزارة البيئة، الثلاثاء، من تجميع ما يقرب من 1402 طن قش أرز، ولم يتم رصد أي حرائق للمخلفات الزراعية.

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كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عدد 603 سيارة، تبيّن مطابقة 470 ومخالفة 133، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وفى مجال التفتيش على المنشأت الصناعية، قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 132 منشأة صناعية، تبين منها مطابقة عدد 69 منشأة وتوقف عدد 50 منشأة عن العمل ومخالفة عدد13منشآة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما وصل عدد البلاغات التي وردت لخدمة المواطنين بالوزارة بالأمس إلى 7 بلاغات، تم التعامل معهم وتوجيه المحاور المختصة إلى أماكن تلك البلاغات.

واستكمالاً للدور التوعوي لوزارة البيئة، قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز، بتنفيذ عدد 27 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه.