شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد أول عقار لعلاج الأطفال المصابين بـ«فيروس سي» من عمر 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان وأستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، عن ثبوت إمكانية استخدام أحد أدوية فيروس سي في علاج الأطفال المصابين بالمرض من سن 3 سنوات.

وأضافت عضو لجنة الفيروسات الكبدية خلال كلمة ألقتها في مؤتمر الكبد الأفريقي الثاني، الذي ترأست فعاليته هذا العام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة عين شمس، والجمعية الامريكية لأمراض الكبد، الثلاثاء، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، اعتمدت فعَّالية دواء «هارفوني» في علاج الأطفال دون مخاطر صحية عليهم، موضحة أن الأطفال لم يكن لهم أي فرصة للعلاج من فيروس سي في سن صغيرة من قبل نظراً لعدم إقرار أية علاجات لهم في هذا الصدد، ولكن سماح «هيئة الدواء الأمريكية» باستخدامه في سن صغيرة يُعد منحنى جديد في علاج مرضى فيروس سي من سن صغيرة.

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وأكدت أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالكشف المبكر عن فيروس سي والقضاء عليه ضمن حملة «100 مليون صحة»، تضم كل الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من هذا الدواء في علاج أية إصابات بين أطفال المدارس أو الأطفال في سن 3 سنوات في مصر بعد ثبوت أمنه وفعاليته في علاج الأطفال.

وكشفت عضو لجنة الفيروسات الكبدية، عن استهداف فحص قرابة 5 مليون طفل في المدارس هذا العام، بهدف الكشف عن وجود فيروس سي لديهم من عدمه، ومن ثم العلاج، وذلك ضمن التحركات الوقائية للقضاء على المرض، حيث أن كل شخص مُصاب يُعرض 4 أخريين لخطر العدوى، ومن ثم عودة المرض للانتشار.

من جانبه، أكد أمجد طلعت، مدير الشركة المصرية المنتجة والوكيل الحصري للشركة الأمريكية المبتكرة والمنتجة لدواء «هارفوني»، العمل على إعادة توفير العقار في مصر في أسرع وقت ممكن بعد ثبوت فعاليته وأمانه في علاج الأطفال.

وأضاف «طلعت» أن «هارفوني» يميزه احتوائه على مادتين فعالتين في قرص واحد، مما يسهل على المريض أخذ الدواء لمدة 12 أسبوعاً أي قرابة 3 أشهر، ثم يتم شفائه من فيروس سي.