شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الزراعية» يُنظم تدريبًا حول استخدام أحدث التكنولوجيات في الأبحاث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُنظم معهد بحوث أمراض بحوث النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية حول استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وأجهزة الـPCR في الأبحاث العلمية لأمراض النباتات، بمقر المعهد، خلال الفتره من ٢٢ حتى ٢٦ سبتمبر الجاري، تحت إشراف وزير الزراعة، عز الدين أبوستيت.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إن الدورة ستتناول عددا من المحاور على رأسها، أهمية استخدام البيولوجيا الجزيئية في مجال أمراض النباتات، طرق استخدام الأجهزة والاحتياطات الواجب مراعاتها، طرق استخلاص الحامض النووي، تطبيقات تقنية الـ PCR في مجال أمراض النباتات، كذلك مقدمه في مجال المعلوماتية الحيوية Bioinformatics.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد والمحطات البحثية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك للارتقاء بمستواهم في عمليات الفحص والتشخيص السريع للأمراض النباتية المختلفة، سواء كانت أمراضا فطرية أوبكتيرية أوفيروسية أونيماتودية.