شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للمؤتمر الوطني للشباب.. فتح باب تلقي أسئلة جلسة «اسأل الرئيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن بداية استقبال أسئلة جلسة «اسأل الرئيس»، والتي ستنعقد، السبت المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، على هامش انعقاد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، ويتم توجيه الأسئلة عبر الموقع الإلكتروني askthepresident.net بدءا من الثلاثاء وحتى الجمعة الموافق ١٣ سبتمبر وهو موعد غلق باب توجيه الأسئلة.

يذكر أن جلسة «اسأل الرئيس» قد بدأت في المؤتمر الوطني الثالث، والذي انعقد في مدينة الإسماعيلية، في شهر إبريل عام ٢٠١٧، ومنذ ذلك الحين تكررت هذه الجلسة في مختلف المؤتمرات الوطنية للشباب، نظرا لحيويتها وأهمية تواصل الرئيس مع المصريين والرد على تساؤلاتهم.

وكان المؤتمر الوطني للشباب قد أعلن عن انعقاد نسخته الثامنة، السبت المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك، غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، مع شباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

Advertisements

وتتضمن أجندة المؤتمر، الذي سينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، أبرزها جلسة «اسأل الرئيس»، بالإضافة إلى جلستين آخرين.

وتعتبر جلسة «اسأل الرئيس» أبرز جلسات المؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل والتأثير، والتي يقوم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وللتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

بدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة، ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَ منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الأفريقي، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.