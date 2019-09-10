شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع خطط التدريب بـ38 مركزًا بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ضرورة أن تعمل مراكز التدريب المهني بمديريات القوى العاملة بالمحافظات البالغة 38 مركزا على مدار العام المالي بالكامل، لتكون مخرجاتها وفقا لخطط مدروسة وعملية، متعهدا بإزالة أي معوقات قد تعترض تنفيذ ذلك.

وقال «سعفان» إنه سيقوم بنفسه بمتابعة سير وتنفيذ الخطط للوصول إلى أفضل النتائج، مشددا على أهمية التدريب المهني للشباب لما له من دور كبير وفعال في تلبية احتياجات سوق العمل، باعتباره قاعدة الانطلاق نحو مستقبل عمل أفضل.

وفي هذا الإطار، قام عبدالونيس عبدالله، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بمتابعة أنشطة مراكز التدريب التابعة للمديرية بمحرم بك، والحضرة ومهني شرق، والهانوفيل، على الطبيعة، وذلك للتأكد من استكمال العملية التدريبية وإزالة أي معوقات، حيث يجري التدريب في الأقسام المختلفة لنحو 109 متدربين منهم 68 من الجنسين بقسم التفصيل والخياطة، و15 متدربا بالتبريد والتكًييف، و13 بصيانة الأجهزة المنزلية، ومثلهم بقسم الألوميتال.