شكرا لقرائتكم خبر عن «بدراوي»: بعد انخفاض البترول وتحسن صرف الجنيه نحن في انتظار انخفاض الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 5 يوليو الماضي تحتاج إلى أن يعد بشأنها تصورات جديدة ليتم تطبيقها على أسعار السلع، سواء بالزيادة أو بالنقصان أول شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف «بدراوي»، في تصريحات صحفية، أن قرار رئيس الوزراء نص على عمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر، وفقاً لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وألزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية بناءً على سعر برميل البترول عالمياً، وبناء على سعر صرف الجنية أمام الدولار.

وأردف النائب محمد بدراوي قائلاً: إنه من المفترض في يوم ١ أكتوبر المقبل نكون أمام تسعير جديد، خاصة أن الأسعار العالمية تغيرت للأحسن وسعر برميل البترول عالمياً تغير، وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يعني أنه يفترض أننا أمام انخفاض في الأسعار وليس زيادة، وذلك وفقاً لآلية التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس الحكومة.

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وأشار رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية أنه والحمد لله أصبح لدينا تغير إيجابي متوقع وانخفاض عالمي ملحوظ في الأسعار، حيث انخفض سعر برميل البترول من ٦٨ دولارا في الموازنة العامة الماضية إلى ٥٨ دولارا في الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح ما بين ١٢ ٪؜ و١٥ ٪؜، كما تحسن سعر الجنيه أمام الدولار من 17.43 إلى 16.60 وكل هذه عناصر إيجابية تجعل متخذي القرار في اللجنة المشكلة للتسعير التلقائي خلال مراجعتهم للأسعار في أول أكتوبر المقبل يميلون إلى اتخاذ قرارات بالتخفيض وفقاً للمؤشرات العالمية، بما يعطي المصداقية في تطبيق الآلية والمصداقية تعد عنصراً مهماً جداً، لأن التثبيت في ظل الوضع الراهن صعب، خاصة أن ٣٥ ٪؜ أو ٤٠٪؜ من احتياجاتنا من مشتقات البترول يتم استيرادها.

يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت في أول شهر يوليو الماضي قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي وفقاً لما هو منشور بالجريدة الرسمية معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، لافتا إلى أن القرار اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وبحسب القرار، فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز وقال أيضاً القرار إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.