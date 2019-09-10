شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: الاستعانة بـ90% من خريجي الدبلومات للعمل ببرامج صندوق مكافحة الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك إقبالا كبيرا للالتحاق بالدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات بجامعة القاهرة، وسيتم البدء خلال الأيام المقبلة في اختبارات الطلبة المتقدمين لاختيار 25 طالبا يبدأون الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، كما تم الحرص على أن تكون المقررات الدراسية منطلقة من المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في هذا المجال، على المستويين الحكومي والخاص والأهلي، لتأهيل كوادر قادرة على تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب على المخدرات تستند إلى الدليل العلمي في جودتها.

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وأضافت«والي» أنه تم استيعاب 90% من خريجي الدبلوم العام الماضي ببرامج عمل الصندوق في قطاعي الوقاية والعلاج والتأهيل، في ظل التوسع في المراكز العلاجية لتصل إلى 23 مركزا علاجيا حاليًا مقارنة بـ12 مركزا في عام 2014، حيث إن هذه المراكز تحتاج لطاقات شبابية مؤهلة علميًا وعمليًا لتطبيق البرامج العلاجية والتأهيلية.

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات بجامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

حضر اللقاء كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وعمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية الآداب.