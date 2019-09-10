شكرا لقرائتكم خبر عن «والي» تفتتح أول مقر دائم لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، منذ قليل، أول مقر لمتطوعي صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية، داخل جامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات.

وقالت «والي» إن هذا المقر سيتمتع بالأنشطة التفاعلية غير التقليدية لتبصير الطلاب بمشكلة المخدرات، وسيكون مشارك مع الشباب بشكل شهري أحد الرموز المؤثرة على الشباب للمشاركة في نشاط هذا المقر.

Advertisements

وكرمت الوزيرة الخريجين وسلمتهم شهادات التخرج وطالبتهم ببذل أقصى جهد لخدمة المجتمع والتصدى لظاهرة الإدمان وتعاطى المخدرات.

جاء ذلك على هامش حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.