الداخلية: ضبط صاحبة فيديو الإساءة للعاملين بالداخلية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط "سيدة" ادعت بأنها تعمل بوزارة الداخلية، بمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتلفظت فيه بألفاظ تسيئ للعاملين بالوزارة أثناء استقلالها سيارة أجرة، بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وأشار البيان، إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام إحدى السيدات بدائرة مركز السنبلاوين، ادعت خلاله بأنها تعمل بوزارة الداخلية، وتلفظت فيه بألفاظ تسيئ للعاملين بالوزارة أثناء استقلالها سيارة أجرة.

وأضاف البيان، أنه تبين أن المذكورة تهزي بكلمات غير مفهومة، وسبق ترددها على أحد أطباء الأمراض النفسية لتلقى العلاج، كما تبين قيام أحد الأشخاص بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دون علمها.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه عرض المذكورة على النيابة، رفقة التحريات المشار إليها، قررت إخلاء سبيلها بضمان مالي، وتم تسليمها لأهليتها لحسن رعايتها.