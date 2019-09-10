إحباط تهريب 10 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب منخل دقيق بأوسيم؛ لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم، وإعادة طحره في السوق السوداء.

وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام "وليد. م" 29 سنة، صاحب منخل دقيق بدون ترخيص دائرة مركز شرطة أوسيم، بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة استخراج 82 % والذي يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز البلدي الذى يصرف على بطاقات صرف الدعم.

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ويعيد المتهم نخل تلك الكميات من الدقيق وتعبئتها في أجوله تحمل بيانات تفيد أنها من الدقيق الفاخر الحر على خلاف الحقيقة للهروب من الجهات الرقابية، وطرحها بالسوق السوداء محدثاً أضرار جسيمة بالاقتصاد القومي.

استهدفت حملة المكان المُشار إليه، أسفرت عن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المنخل عثر على 200 جوال دقيق بلدي مدعم من الدولة بإجمالي 10 أطنان.

اعترف بتجميع المضبوطات لإعادة نخلها وطرحها بالسوق السوداء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.