ضبط 43 متهمًا بالاتجار في المخدرات و17 قطعة سلاح بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.
وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.
أسفرت الحملات عن ضبط 45 متهمًا بينهم 43 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1670 جرام حشيش، 1010 أقراص مخدرة، و381 جرام هيروين و720 جراما من مخدر الإستروكس.
في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 21 متهمًا عُثر بحوزته على 5 طبنجات، 11 فرد خرطوش، وبندقية آلية و32 طلقة مختلفة الأعيرة.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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