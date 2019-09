عمران يغادر القاهرة للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الفنية للمبادرة ببروكسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

توجه الدكتور محمد عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر في المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI ـ إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الفنية للمبادرة والمزمع عقده في بروكسل /بلجيكا يومي 11و12سبتمبر الحالي.

أوضح الدكتور عمران أنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وباقي الشركاء في التنمية.

وبحسب بيان، سيتم أيضًا الإعداد لاجتماع مجلس إدارة المبادرة الإستثنائى والمقرر عقده في 25 سبتمبر 2019 بمقر الاتحاد الافريقى بنيويورك لاعتماد بعض المشروعات (To Be Adopted) وكذا وإحاطة المجلس علمًا بباقي المشروعات المقدمة (To Be Labeled).

وجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل اللجنة الفنية للمبادرة من نقاط الاتصال للدول أعضاء مجلس إدارة المبادرة (5 نقاط اتصال وهم مصر، غينيا، كينيا، ناميبيا، وتشاد)، بالإضافة إلى ممثل عن كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وفرنسا، ليكون العدد الإجمالي 8 بخلاف ممثلي وحدة التنفيذ المستقلة (IDU)، كما عرضت مصر إمكانية المساهمة بعدد 2 خبير للمشاركة في اعمل اللجنة على نفقة الوزارة وذلك في حالة اذا كان حجم العمل المطلوب من اللجنة كبير بالنسبة لعدد أعضاء اللجنة، وقد رحب السيد رئيس جمهورية غينيا والحضور بهذا العرض المصري.

وجدير بالذكر أيضا، أن مصر كانت داعمة للمبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتى اليوم، من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية ولن تدخر أي جهد للدفع بهذه المبادرة إلى الأمام.