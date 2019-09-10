ببرلمان الطلائع.. التعليم ترد على بيان عاجل بشأن تظلمات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال وزير الشباب والرياضة، إن برلمان الطلائع من ضمن الأنشطة المهمة التي تهتم بها الدولة، كجزء من التربية السياسية والتنمية المجتمعية للأجيال القادمة؛ استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من برلمان الطلائع طرح المشاكل التي يعاني منها المجتمع وطرحها لإيجاد حلول لها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية والذي يستضيفه مجلس النواب.

وأضاف، أن من ضمن الملفات المهمة التي سيتم عرضها خلال الجلسة الختامية، تلك الخاصة بالتعليم باعتباره جزء أساسي من خطة التنمية المستدامة 2030.

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من جانبها تقدمت الطالبة هبة بهجت، إحدى المشاركات ببرلمان الطلائع، ببيان عاجل لوزير التعليم، بشأن التظلمات الخاصة بالثانوية العامة قائلة: "هذه المشكلة توثر على آلاف الطلبة في الثانوية العامة خصوصا خلال السنة الأخيرة، وعدد كبير من الطلاب تقدموا بتظلمات وحصلوا على درجات إلا أنهم واجهوا مشكلة نتيجة غلق باب التنسيق وهو ما يستدعي وضع ضوابط جديدة لهذه المنظومة".

من جانبه قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون المعلمين، خلال الجلسة الختامية لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية المنعقد بمجلس النواب، إن الدولة تعمل علي نظام معدل للثانوية العامة يضمن العدالة والمساواة والشفافية، فخلال عامين ستتغير منظومة التصحيح لا وجود للعنصر البشري بها، بحيث يضمن كل طالب الحصول علي درجاته التي تعكس مهارته بالفعل.

وأضاف عمر، أن عدد طلاب الثانوية العامة خلال السنة الأخيرة وصل لنحو 700 ألف طالب بينهم 112 ألف طالب تقدموا بتظلمات، حصل 5 ألاف طالب منهم علي درجات بعد التظلم، ووزارة التربية والتعليم تواصلت مع "التعليم العالي" لضمان حصول كل الطلاب الذين قُبل تظلمهم علي فرصة في التنسيق.وأشار عمر إن أكثر المواد التي تم التظلم بها كانت اللغة العربية والفيزياء والكمياء والأحياء