عضو "الفيروسات الكبدية": اعتماد أول دواء لعلاج الأطفال من فيروس سي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان وأستاذ أمراض الكبد بجامعة عين شمس، عن ثبوت إمكانية استخدام أحد أدوية فيروس سي في علاج الأطفال المصابين بالمرض من سن 3 سنوات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في مؤتمر الكبد الافريقي الثاني، الذي ترأست فعاليته هذا العام الدكتورة منال، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة عين شمس، والجمعية الامريكية لأمراض الكبد.

وقالت "منال"، إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، اعتمدت فعَّالية دواء "هارفوني" في علاج الأطفال دون مخاطر صحية عليهم، موضحة الأطفال لم يكن لهم أي فرصة للعلاج من فيروس سي في سن صغيرة من قبل نظراً لعدم إقرار أية علاجات لهم في هذا الصدد، ولكن سماح "هيئة الدواء الأمريكية" باستخدامه في سن صغيرة يُعد منحني جديد في علاج مرضى فيروس سي من سن صغيرة.

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وأكدت عضو "مكافحة الفيروسات الكبدية"، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالكشف المبكر عن فيروس سي والقضاء عليه ضمن حملة "100 مليون صحة"، تضم كل الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من هذا الدواء في علاج أية إصابات بين أطفال المدارس أو الأطفال في سن 3 سنوات في مصر بعد ثبوت أمنه وفعاليته في علاج الأطفال.

وأوضحت "السيد"، أنهم يستهدفون فحص قرابة 5 مليون طفل في المدارس هذا العام، بهدف الكشف عن وجود فيروس سي لديهم من عدمه، ومن ثم العلاج، وذلك ضمن التحركات الوقائية للقضاء على المرض، حيث أن كل شخص مُصاب يُعرض 4 أخريين لخطر العدوى، ومن ثم عودة المرض للانتشار.

وخلال فعاليات "المؤتمر"، أكد أمجد طلعت، مدير عام إحدى شركات الأدوية الوطنية، الوكيل لشركة جلياد العالمية، المبتكرة والمنتجة لدواء "هارفوني"، أن شركته ستعمل على إعادة توفير دواء هارفوني في مصر في أسرع وقت ممكن بعد ثبوت فعاليته وأمانه في علاج الأطفال.

وأضاف "طلعت"، في كلمة له خلال "المؤتمر"، أن "هارفوني" يميزه احتوائه على مادتين فعالتين في قرص واحد، مما يسهل على المريض أخذ الدواء لمدة 12 أسبوعاً أي قرابة 3 أشهر، ثم يتم شفائه من فيروس سي.