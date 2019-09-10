برلماني: مشروع "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ينهض بالاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أحالته الحكومة لمجلس النواب لتبدأ لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان مناقشته في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر 2019 فرصة كبيرة أمام الشباب وصغار المستثمرين للنهوض بالاقتصاد المصري.

وقال "الحناوي"، في بيان اليوم، إن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة ودعمها الحقيقي للمشروعات من خلال توفير الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصغار لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات ويستهدف تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما يتيح حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات.

وأكد أن أهمية هذا القانون تأتي في تشجيع الشباب على إقامة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إضافة للحد من استيراد العديد من السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها من خلال إقامة هذه المشروعات داخل مصر وبالتالي يوفر مليارات الدولارات بدلا من استيرادها خاصة أن مشروع القانون يستهدف تدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم، والاهتمام بتدريبهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ما يصب في صالح الاقتصاد القومي.​