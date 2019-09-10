البيئة: ضبط 13 منشأة مخالفة وتنفيذ 27 ندوة توعوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات المنظومة بالأمس من تجميع ما يقرب من 1402 طن قش أرز ولم يتم رصد أية حرائق للمخلفات الزراعية.

كما نفذت الوزارة عددًا من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 603 سيارة تبين مطابقة 470 و مخالفة 133 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وفى مجال التفتيش على المنشأت الصناعية قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 132 منشأة صناعية تبين منها مطابقة عدد 69 منشأة وتوقف عدد 50 منشأة عن العمل ومخالفة عدد13منشآة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما وصل عدد البلاغات التي وردت لخدمة المواطنين بالوزارة بالأمس إلى 7 بلاغات تم التعامل معهم و توجيه المحاور المختصة إلى أماكن تلك البلاغات.

​واستكمالا للدور التوعوي لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز أمس بتنفيذ 27 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه .