عبر الرابط.. بدء تلقي أسئلة جلسة "اسأل الرئيس" للمؤتمر الثامن للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه حرصًا من الرئيس على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

عبر الموقع الإلكتروني، اضغط هنا Www.askthepresident.net

كان المؤتمر الوطني للشباب، أعلن انعقاد نسخته الثامنة، يوم السبت، الموافق 14 سبتمبر في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

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وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، ويحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين أخريين.

وللصفحة الرسمية للمؤتمر..