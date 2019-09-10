‎البيئة تنظم معسكرا لرفع الوعي بأهمية المحميات الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

‎نظمت وزارة البيئة معسكرا بيئيا للشباب بمحمية نبق استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة دمج الشباب فى العمل البيئى و ذلك بمشاركة فريق اصدقاء محمية رأس محمد و فريق التنمية المستدامة بجامعة قناة السويس.

‎وحسب بيان، اليوم، يأتي المعسكر في إطار تنفيذ خطة برنامج التوعية البيئية بمحميات جنوب سيناء ويهدف إلى إرساء المفاهيم البيئية وأهمية التنمية المستدامة و الاقتصاد الاخضر القائم على مراعاة الاشتراطات البيئية بالإضافة إلى التوعية بأخطار استخدام البلاستيك على الكائنات الحيه و أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية علاوة على مناقشة سبل المشاركة المجتمعية في حماية البيئة و تنمية روح العمل الجماعي بين الافراد فى حل المشكلات البيئية.

‎كما شمل المعسكر تنظيم عدد من المحاضرات حول أهمية المحميات و التنوع البيولوجي ومفاهيم التنمية المستدامة بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل لعرض بدائل البلاستيك و مناقشة المشاركين حول مشاريع التطوير بالمحميات للحفاظ على الموارد الطبيعيه وتحقيق التنميه المستدامه كذلك أساليب توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية بالمحميات.

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