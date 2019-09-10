أخبار مصر | وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع في فلسطين وسوريا وليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع في فلسطين وسوريا وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، نظيره الأردنى "أيمن الصفدى"، للوقوف على آخر مُستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مُستجدات مسار التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبى مصر والأردن، وذلك فى إطار مُتابعة تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن لقاء الوزيرين تناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذا مُستجدات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة، فضلاً عن سُبل تدعيم آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين تجاه المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

يأتى ذلك بعد أن عقد وزير الخارجية، أمس، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبدالله.

وودع سامح شكري، لدى مغادرته مطار الخرطوم، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب، ومديرة إدارة مصر في وزارة الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبوزيد، فضلا عن سفير مصر في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الديبلوماسية المصرية.

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ووصف شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السودانية، عقده في القصر الجمهوري، في ختام مباحثاته في الخرطوم، المباحثات بـ"المثمرة والإيجابية"، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد البرهان، خلال لقائه شكري، متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، وتطورها على المستويات كافة.

حيث تناول اللقاء بين شكري والبرهان، آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وسُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، في إطار لقاءاته الهامة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل رسالة دعم للسودان من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، مُعرباً عن تقدير القاهرة لنجاح السودان في الانتقال بشكل سلس إلى المرحلة الجديدة، وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

كما أكد شكري على حرص مصر على عودة السودان لدورها الطبيعي في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي، مُقدماً التهنئة على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية، وصدور قرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الوزير شُكري عن اهتمام مصر بدفع مسار التعاون مع السودان في كافة مجالات التنمية إلى آفاق أرحب، وعلى رأسها مجالات التعليم والصحة والربط الكهربائي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات وآمال شعبيّ وادي النيل في الرخاء والتنمية.