أخبار مصر | مصر للطيران تُعلن عن توفير خدمات الإنترنت والفيديو على طائراتها الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تُعلن عن توفير خدمات الإنترنت والفيديو على طائراتها الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن تسلمها أولى طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 ضمن صفقة شراء ١٢ طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام ٢٠٢٠.

وبجانب الإمكانيات ومستوى الرفاهية التي تتميز بها هذه الطائرة فإنها أيضا مزودة بخدمات الانترنت Wi-Fi والتي يمكن للعملاء استخدامها من خلال فتح خدمة الإنترنت بأسعار تبدأ من 2 دولار، كما أن الطائرة مزودة بخدمة الـ Video Streaming والتي تسمح للعملاء بمشاهدة العديد من المواد الترفيهية عبر هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية Tablets .

وللاستفادة بهذه الخدمة يحتاج العملاء إلى ما يلي:-

بالنسبة للركاب المستخدمين لأنظمة Android أو أجهزة اللاب توب، يجب استخدام أحدث نسخة من متصفح (Chrome) ومن ثم الاتصال على شبكة الواي فاي "EGYPTAIR" على متن الرحلة والدخول على الموقع الإلكتروني wifi-pax.egyptair.com.

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بالنسبة للعملاء المستخدمين لأنظمة Apple iOS يجب تحميل تطبيق (Cabin Media Player) قبل الصعود على الطائرة حتى يتمكنوا من مشاهدة المواد الترفيهية الخاصة بالطائرة على أجهزتهم المحمولة ومن ثم اتباع نفس الخطوات بالاتصال على شبكة الواي فاي وفتح التطبيق لمشاهدة البرامج الترفيهية على الطائرة.

وتتميز طائرة الآيرباصA220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران بـ 140 مقعد، تشمل 15 مقعداً في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة وتتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

من الجدير بالذكر أن هذا الطراز يجمع بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G. إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20 % أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجماً.

جدير بالذكر أن خدمة الانترنت تتوفر أيضا علي طائرات مصرللطيران الجديدة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner وكذلك طراز الإيرباص A330-300.