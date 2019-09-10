أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا يحدد نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا يحدد نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020.

ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلى: أولًا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية)، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".

كما شمل القرار على مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الرياضية".

وتضمن القرار أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولًا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات".

كما شمل القرار على مواد دراسية للصف الثاني الثانوي لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الرياضية".

كما تضمن القرار على مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وتطبيقات رياضية.

كما تضمن القرار على مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التاريخ، وعلم النفس والاجتماع، والجغرافيا، والفلسفة والمنطق".

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ونص القرار على أن تشتمل الأنشطة التربوية لطلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي "بشعبتيه العلمية والأدبية" على ما يلى: "التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والاقتصاد المنزلي، والكشافة والمرشدات، والمسرح والتمثيل، والصحافة والإذاعة، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنشاط العلمي والإبداعي، والمطالعة والمكتبات"، على أن يختار منها الطالب نشاطًا واحدًا يمارسه، ويمتحن فيه عمليًا نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى.

وتضمن القرار أن تشتمل مواد التربية المهنية لطلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي "بشعبتيها العلمية والأدبية" على ما يلى: "تكنولوجيا الصناعة، تكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات"، على أن يختار منها الطالب مادة واحدة يدرسها، ويمتحن فيها عمليًا وتحريريًا، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى.

واشتمل القرار على أن تُدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي "بشعبتيه العلمية والأدبية" على مدار العام الدراسي بفصليه الدراسيين، وتعتبر التربية الرياضية منهجًا دراسيًا يمارسه جميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي العام على مدار العام الدراسي، ويعقد له تقييم عملي في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى، ويعتبر مادة نجاح ورسوب.

كما اشتمل القرار على أن يعقد امتحانان في ما درسه طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي "بشعبتيه العلمية والأدبية" من مواد وأنشطة، وذلك على النحو التالي: الامتحان الأول ويتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول، والامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.

ونص القرار على أن تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان لكل مادة من مواد الدراسة، وكذا الأنشطة التربوية للصفين الأول والثاني الثانوي العام طبقًا للجداول المرفقة بهذا القرار، ويحدد إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية أو نشاط تربوي خلال العام الدراسي، بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مع الأخذ في الاعتبار النهايات الكبرى والصغرى المشار إليها، ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة الواردة بهذا القرار بها نجاح ورسوب.

