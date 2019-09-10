أخبار مصر | مركز تطوير المناهج يعلن تفاصيل مادة التربية الرياضية فى نظام التعليم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز تطوير المناهج يعلن تفاصيل مادة التربية الرياضية فى نظام التعليم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التربية الرياضية في نظام التعليم 2.0 الجديد والذي يطبق على طلاب رياض الاطفال والصف الأول والثاني الابتدائي مؤكدة أنها أصبحت متكاملة مع باقي المواد.

قالت نوال شلبي: "لقد اصبح اسم التربية الرياضية في نظام التعليم الجديد، التربية الرياضية والصحية، لأننا ضمننا فيها مفاهيم صحية عن التغذية والقوام السليم والحركات السليمة.

وأضافت شلبي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن منهجها مثله مثل باقي مناهج النظام الجديد، يقوم على 4 محاور هي (من أكون؟.. والعالم من حولي.. وكيف يعمل العالم؟.. والتواصل مع الأخرين).

وأشارت شلبي إلى أن مادة التربية الرياضية والصحية في رياض الاطفال والصف الاول والثاني الابتدائي تعتمد على المهارات المتعلقة ببناء الطفل وجسمه وبنيانه وكيفية التعامل مع العالم من حوله

وأوضحت أن مادة التربية الرياضية والصحية في النظام الجديد، لها دليل محترم جدًا أعده مركز تطوير المناهج التعليمية، تم توزيعه على كل المعلمين.

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جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي غدًا الاربعاء الموافق 11 9 2019 وتستمر حتى يوم 28 5 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال، وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، كما تم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات منفصلا عن كتاب الباقة اكتشف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر، وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارًا من العام الدراسي 20192020.

ونص القرار على أن تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية على ما يلى: منهج الصف الأول الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية)، مناهج الصف الثاني الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج الرياضيات، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية).