أخبار مصر | وزير الهجرة تستقبل وفد "تيك توك".. وتشيد بنجاح حملة "مفيش زي مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الهجرة تستقبل وفد "تيك توك".. وتشيد بنجاح حملة "مفيش زي مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدا من إدارة تطبيق "تيك توك" خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك للوقوف على آخر مستجدات حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر" التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالوزارة (فيسبوك وانستجرام وتويتر)؛ بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا الترويج السياحي لمصر من خلال نقل الواقع الحقيقي لها عن طريق أبنائنا وشبابنا بالخارج.

وشددت وزيرة الهجرة، على أن المصريين بالخارج هم خير من يستطيع توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، خاصة الشباب وأبناء الجيل الثاني والثالث، كونهم هم خير سفراء لوطنهم حول العالم يساندوه في كافة التحديات التي يمر بها، ويفندون أي أفكار مغلوطة عنه قد يتم تداولها.

ومن جانبه، قال هاني محمد، المشرف العام على تطوير محتوى التطبيق في منطقة شمال إفريقيا، إن الحملة حققت نجاحا كبيرا في أقل من أسبوع حيث وصل عدد المشاهدات حتى الآن إلى 17 مليون مشاهدة، وأكثر من 2200 فيديو داخل التطبيق.

وكما أبدى المسؤولون، عن التطبيق إعجابهم وتحمسهم للحملة، كونها غير مسبوقة والأولى من نوعها، كذلك لما لها آثار إيجابية كبيرة للترويج للسياحة المصرية عالميًا بأسلوب غير تقليدي وبأفكار من خارج الصندوق، الأمر الذي دفعهم لرعايتها.

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وكانت وزارة الهجرة قد أوضحت أن الحملة لا تهدف فقط إلى الترويج السياحي للدولة، ولكن بالأساس إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين بالخارج ودورهم في دعم مصر عبر إظهار ارتباطهم بها وولائهم لها.