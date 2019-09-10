أخبار مصر | وزير التعليم العالى يضع حجر أساس مستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالى يضع حجر أساس مستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم الثلاثاء حجر أساس مستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس، كما قام بافتتاح وحدة التعقيم المركزى وعيادة الامتياز الجديدة، وذلك بحضور د. محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان، ونواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية، وعدد من الشخصيات العامة.

وأشار الوزير إلى دور جامعة عين شمس المتميز فى توفير منظومة صحية عالية الجودة، حيث تقدم مستشفيات الجامعة خدمة متميزة ليس فقط على مستوى أعضاء هيئة التدريس ولكن على مستوى الخدمات أيضا، مشيدا بما تمتلكه مستشفى طب الأسنان من إمكانيات طبية متقدمة وكوادر بشرية على أعلى مستوى من المهارة والتدريب.

ولفت الوزير إلى تقدم الجامعات المصرية فى العديد من القطاعات كالزراعة والصيدلة والهندسة، مشيراً إلى تقدم الجامعات المصرية في مجال طب الأسنان فى التصنيفات العالمية للجامعات.

يذكر أن مستشفي طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس تتكون من بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة علي مساحة مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع تقريباً، وتقدم الرعاية الصحية لمرضى الأسنان، ومصابى حوادث الطرق الذين يعانون من كسور في الوجه والفكين، وكذلك مرضى أورام الفك والجراحات التعويضية والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تقدم المستشفى أيضاً خطوات علاجية متقدمة لزراعة الأسنان، وإعادة تأهيل الفم والأسنان لمرضى الشفة الأرنبية وشق الحلق.

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كما تضم المستشفي عدد (١٠٠) وحدة أسنان، وعدد (٣٠) مريض داخلي (مقيم)، و (٤) غرف عمليات صغيرة، و (٣) غرف عمليات كبرى، و (٣) غرف إفاقة، ووحدة عناية مركزة، وعيادات خارجية لمرضى الأسنان (أطفال- كبار) تعمل فترة صباحية ومسائية، بالإضافة إلى قسم للطوارئ يعمل طوال الـ 24 ساعة، وتشمل المستشفى أيضا مركز طب الأسنان الرقمي للتركيبات والحشوات، ومركز الإشاعة الرقمية، ومركز لزراعة الأسنان، وإعادة تأهيل الفم و الأسنان، ومركز لجراحات الفم والوجه والفكين، ومركز لعلاج تشوهات الفكين، ووحدة تعقيم مركزي.

ومن المقرر أن تستغرق الفترة الزمنية للانتهاء من المستشفى ما بين عام ونصف إلى عامين مع توافر الموارد المالية التى تقدر بحوالى ٢٥٠ مليون جنيه للمباني، بالإضافة إلى حوالي ٢٠٠ مليون جنيه للتجهيزات كتكلفة مبدئية.

كما قام الوزير بافتتاح عيادة الامتياز الجديدة، والتي من المخطط أن تتضمن عدد 25 ماكينة ملحق بها كل من غرف الأشعة، وغرف التمريض، على أن تعمل تلك الغرف على خدمة طلاب وطالبات الامتياز في الكلية، هذا بالإضافة إلى خدمة كل من طلاب وطالبات الامتياز داخل كليات طب الأسنان في الجامعات الأخرى.

وافتتح الوزير أيضاً وحدة التعقيم المركزي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، حيث تم العمل على إنشائها وفقًا لأدق وأحدث المعايير والمواصفات العالمية، كما تعد تلك الوحدة واحدة من أهم إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحتوي الوحدة على 2 مغسلة سعة الواحدة 200 لتر، ووحدة تكييف خاصة مزودة بفلاتر بكتيرية، وتعمل وحدة التعقيم المكونة من غرفتين على إتمام عملية التعقيم لكافة الأدوات التي يستخدمها الطلاب خلال ساعة واحدة، وتخدم الوحدة 2500 طالب بمختلف المراحل.