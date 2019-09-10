أخبار مصر | بـ"الألوان والتوقعات".. "التربية والتعليم" توضح نظام التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الألوان والتوقعات".. "التربية والتعليم" توضح نظام التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آليات نظام التقييم في الصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية.



وقالت الوزارة، إن المستويات في التقييم سيكون لها ألوان محددة المستوى الأول هو ( يفوق التوقعات دائمًا) ويرم له باللون الأزرق.



المستوى الثاني هو (يلبي التوقعات) ويرمز له باللون الأخضر

المستوى الثالث هو ( يلبي التوقعات أحيانًا) ويرمز له باللون الأصفر

المستوى الرابع هو ( أقل من المتوقع) ويرمز له باللون الأحمر



وذكرت الوزارة، أنه في نهاية كل فصل دراسي سوف يتسلم ولي الأمر تقرير يعبر عن أداء الطالب وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ.



وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارًا من العام الدراسي 20192020. وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارًا من العام الدراسي 20192020. ونص القرار على أن تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية على ما يلى: منهج الصف الأول الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية)، مناهج الصف الثاني الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج الرياضيات، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية). وأوضح القرار الذي أصدرته الوزارة في بيان رسمي منذ قليل، أن يتشارك فى تدريس المناهج الدراسية المشار إليها اثنان من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية؛ كما تضمن القرار تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية. Advertisements وسمح القرار لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بإجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام. وحظر القرار تطبيق أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف المناهج الواردة بالقرار. كما أوضح القرار أن نظام التقييم بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية يقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (الشفهية، والتحريرية، والمهارية)، وفى نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب. ويبلغ إجمالي عدد المدارس التي يوجد بها فصول رياض أطفال 12 ألفا و65 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 9549 مدرسة حكومي، و2516 خاص، ويبلغ اجمالي عدد الفصول 38 ألفا و460 فصلا. أما عن المدارس الابتدائي، فيبلغ اجمالي عددها 18 ألفا و762 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 16514 مدرسة حكومي، و2248 مدرسة خاصة، ويبلغ اجمالي عدد الفصول 249 ألفا و124 فصلا.



وتبدأ الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي غدًا الاحد الموافق 11 سبتمبر على أن تبدأ فى باقي الصفوف الدراسية 21 سبتمبر الجاري.

