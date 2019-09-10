أخبار مصر | برلمانية: زيارة وفد "الخطة والموازنة" لـ أمريكا هدفها دراسة النواحي المختلفة لتطبيق "البرامج والأداء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: زيارة وفد "الخطة والموازنة" لـ أمريكا هدفها دراسة النواحي المختلفة لتطبيق "البرامج والأداء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن الزيارة التي يقوم بها الوفد وفد لجنة الخطة والموازنة للولايات المتحدة لها أهمية كبيرة، مشيرة إلى أن الوفد الدراسي هو بالأساس لدارسة النواحي المختلفة لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن الوفد سيعقد عددا من اللقاءات الهامة لدراسة تلك النواحي، حيث تقابل مع ممثلي صندوق النقد الدولي وتم الحديث عن موازنة البرامج والأداء والتي عرض الدكتور حسين التطور الزمني لتطبيقها، كما تم الحديث عن السياسيات "إيرادات ومصروفات" للدول وكيفية رسمها ومراقبتها، وربط أهداف التنمية المستدامة بإعداد الموازنة.



وأكدت سيلفيا نبيل علي أن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابي كبير في تطبيق موازنة البرامج والأداء خاصة وأننا دخلنا المرحلة الأخيرة من التطبيق، في الوصول إلي النتائج المرجوة من تطبيق هذه الموازنة والتي تجعلنا نستطيع أن نضع الموازنة العامة للدولة من أجل تطوير بلدنا مصر، والوصول إلى مستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع.



وأشارت رئيس اللجنة الفرعية أن الوفد سيعقد العديد من اللقاءات الهامة، حيث يجتمع اليوم الثلاثاء بممثلي شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة فى القطاعين العام والخاص، موضحة أن الزيارة ستشهد العديد من اللقاءات الهامة والتي تستمر حتي يوم 17سبتمبر، منها لقاء ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، وشراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، إضافة إلى لقاء مسئولى الخزانة والموازنة والإدارات بحكومة ولاية ميريلاند، ومسئولي مكتب الإدارة والموازنة التابع للحكومة ومكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكى، وزيارة إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا.